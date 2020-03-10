تونس تعلن تسجيل سادس إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت تونس تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء لشخص قريب من المصاب بالفيروس في بومرادس بولاية المهدية، الذي نقل العدوى إلىزوجته، مما يجعل عدد المصابين من العائلة ذاتها 3 أشخاص، ويرفع العدد في تونس إلى 6 مصابين.
وأكد مدير عام الصحة الأساسية شكري حمودة خلال مؤتمر صحفي أن عدد الإصابات بالفيروس يرتفع بذلك إلى ست حالات باحتساب المصاب الذي فرَّ من تونس إلى فرنسا مساء أمس الاثنين.
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