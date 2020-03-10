الأردن: تحظر السفر إلى لبنان وسوريا وتغلق المعابر البحرية مع مصر

أعلن وزير الصحة الأردني غلق المعابر الحدودية مع الضفة الغربية، وحظر السفر إلى لبنان وسوريا بسبب فيروس كورونا وفقا لوكالة سبوتينك.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، في مؤتمر صحفي، إن بلاده قررت أيضاً عدم السماح للمسافرين القادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا بالدخول إلى أراضيها اعتبارا

من 16 مارس ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف الوزير الأردني أن الحكومة ستغلق المعابر البحرية مع مصر، وتوقف حركة الركاب مع العراق برا بسبب الفيروس أيضاً. وأعلن غلق المعابر الحدودية مع الضفة الغربية.

Advertisements

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عقد وزيرا الصحة سعد جابر والإعلام أمجد عودة العضايلة مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء في رئاسة الوزراء، للإعلان عن مجموعة إجراءات حكومية للتعامل مع فيروس كورونا، خاصة السفر من وإلى المملكة.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق معبر الكرامة البري بين الضفة الغربية والأردن، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد