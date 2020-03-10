باكستان :ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 18 شخصًا

كشفت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع في باكستان إلى 18 شخصًا بعد ظهور حالتين جديدتين في إقليم السند.



وأوضحت القناة أن مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند، تشهد العدد الأكبر من الحالات

المصابة داخل باكستان بواقع 15 حالة مؤكدة حتى الآن، فيما تم تسجيل حالتين في إقليم "جيلجيت بالتستان" وحالة واحدة في العاصمة إسلام آباد.كانت إسلام آباد قد أعلنت -في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 16 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.