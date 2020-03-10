محمد بن زايد: الإمارات ترفض المساس بأمن السودان واستقراره

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في اتصالٍ هاتفيٍ مع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، أن الإمارات ترفض أي مساس بأمن السودان الشقيق واستقراره.
وأشارت صحيفة "البيان"، اليوم الثلاثاء 10 مارس، إلى أن محمد بن زايد أطمأن على صحة وسلامة رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، إثر محاولة الاغتيال الآثمة التيتعرض لها.
وأكد ولي عهد أبوظبي رفض دولة الإمارات أي مساس بأمن السودان الشقيق واستقراره والوقوف بجانبه خلال المرحلة المفصلية التي يمر بها.
وكان التلفزيون السوداني، أفاد أمس الاثنين بأن رئيس وزراء البلاد، عبد الله حمدوك، نجا من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.
من جانبه، أصدر مجلس الوزراء السوداني، أمس الاثنين، بيانا عاجلا، بشأن نجاة حمدوك من محاولة اغتيال كان قد تعرض لها صباح اليوم في الخرطوم، وطمأن المجلس السودانيين بأن حمدوك بخير ولم يصب بأذى في الانفجار الذي استهدف موكبه، مؤكدًا "إلغاء كل لقاءات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المجدولة اليوم".
ووصفت الحكومة السودانية الهجوم الذي تعرض له موكب عبد الله حمدوك بـ"الإرهابي"، موضحة أن هذا الهجوم تخلله تفجير وإطلاق رصاص.
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