النمسا تمنع دخول القادمين من إيطاليا للحد من انتشار كورونا

أعلن مستشار الرئيس النمساوي زيباستيان كورتس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستمنع دخول الأشخاص القادمين من إيطاليا ما لم يتمكنوا من إظهار شهادة السلامة الصحية في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة في النمسا في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ويعد هذا القرار جزءا من حزمة الإجراءات الوقائية التي أعلن عنها كورتس إلى جانب العديد من الوزراء المعنيين في مؤتمر صحفي في فيينا في أعقاب قرار السلطات الإيطالية بإغلاق البلاد بالكامل، حيث تعتبر إيطاليا الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا من تفشي فيروس كورونا..

حسبما أفادت مجلة (بوليتيكو) في نسختها الأوروبية.



وأضاف كورتس أن النمسا تعمل على تنظيم إعادة مواطنيها المتواجدين في إيطاليا إلى بلادهم، حيث سيخضعون للحجر الصحي في منازلهم لمدة أسبوعين فور عودتهم.



ويوجد فى إيطاليا أكبر عدد من حالات الإصابة خارج الصين، وأظهرت أحدث الأرقام ارتفاع عدد الإصابات في إيطاليا إلى 9172 حالة، وتسجيل 463 حالة وفاة.