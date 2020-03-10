لمواجهة كورونا.. قيادة العمليات العراقية تتخذ إجراءات جديدة

تشرع قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حملة لإغلاق المقاهي والمطاعم في العاصمة العراقية؛ تنفيذا لقرار خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا ودعت الحكومة العراقية المواطنين إلى تجنب التجمعات، وفرض حجر منزلي على أنفسهم للعائدين من عدة دول المنتشر فيها فيروس كورونا، بينها إيران وإيطاليا والصين والكويت والبحرين.

هذا وصرحت شرطة محافظة النجف، مساء أمس الاثنين، بأنه "سوف يتم إغلاق المحافظة لأسبوع ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، بسبب فيروس كورونا".

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في شهر ديسمبر الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا"، في مدينة ووهان.

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ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حاليا، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

هذا ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره حتى اليوم، إلى 114 ألف و567 شخصا، منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي.

ووصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميًا إلى 4027 أشخاص، بينما وصل عدد المتعافين إلى 64 ألف و41 شخصا.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و756 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و24 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 47 ألفا و41 شخصا.