كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن تعلن حظر السفر إلى لبنان وسوريا بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، مساء اليوم الثلاثاء، غلق المعابر الحدودية مع الضفة الغربية، وحظر السفر إلى سوريا ولبنان بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور جابر: إن "بلاده قررت أيضاً عدم السماح للمسافرين القادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا بالدخول إلى أراضيها اعتبارا من يوم 16 مارس الجاري، ضمن إجراءات مكافحة الفيروس"، موضحاً أن "الحكومة ستوقف حركة الركاب مع العراق برًا بسبب الفيروس".

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عقد وزيرا الصحة سعد جابر والإعلام أمجد عودة العضايلة مؤتمرًا صحفيًا، اليوم في رئاسة الوزراء؛ للإعلان عن مجموعة إجراءات حكومية للتعامل مع الفيروس.