كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولي عهد أبوظبي: الإمارات ترفض أي مساس بأمن السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن الإمارات ترفض أي مساس بأمن السودان الشقيق واستقراره.

هذا وأطمأن محمد بن زايد، على صحة وسلامة حمدوك، إثر محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها، مؤكدًا على رفض دولة الإمارات أي مساس بأمن السودان الشقيق واستقراره والوقوف بجانبه خلال المرحلة المفصلية التي يمر بها، حسب ما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

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وكان التلفزيون السوداني، قد أفاد يوم أمس الاثنين، بأن رئيس وزراء عبد الله حمدوك، نجا من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.

وأصدر مجلس الوزراء السوداني بيانًا عاجلًا، يوم الاثنين، بشأن نجاة حمدوك من محاولة اغتيال كان قد تعرض لها صباح اليوم في الخرطوم، وطمأن المجلس، "السودانيين والعالم بأن حمدوك بخير ولم يصب بأذى في الانفجار الذي استهدف موكبه"، مؤكدا على "إلغاء كل لقاءات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المجدولة اليوم".

وصفت الحكومة السودانية الهجوم الذي تعرض له موكب عبد الله حمدوك بالـ"إرهابي"، موضحة أن هذا الهجوم تخلله تفجير وإطلاق رصاص.