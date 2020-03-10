كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة السورية: لم نسجل أي حالة مصابة بـ"كورونا" حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي، مساء اليوم الثلاثاء، أن سورريا خالية من أي أصابة بفيروس "كورونا" المستجد حتى الآن.

وقال يازجي: "سورية خالية حتى الآن من فيروس كورونا، ولم تسجل أي إصابة وجميع الحالات المشتبه بها أثبتت التحاليل أنها سلبية"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وجاء هذا التصريح، بعد أن أصدرت وزارة الصحة بيان غبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تؤكد على أن "نتائج التحليل المخبري للحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الموجودة بالعزل في مشفى المواساة الجامعي سلبية والتحاليل، أكدت على أن الإصابة هي ذات رئة جرثومية".