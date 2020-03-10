كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 10/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الرئيس الصيني يعلن السيطرة على كورونا في هوبي

أعلنت الرئيس الصيني جين بينج، اليوم الثلاثاء، السيطرة على فيروس كورونا في منطقة هوبي بؤرة تفشي الفيروس. آخر الأخبار العاجلة في العالم || أمريكا.. جامعة هارفارد تغلق أبوابها بسبب كورونا Advertisements

قررت جامعة هارفارد الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق جميع أبوابها أمام الطلاب ومددت العطلة وبدأت برامج التعليم عن بعد، خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الليبي يضع شرطاً لتوقيع الهدنة في ليبيا

جاءت زيارة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إلى باريس عبر دعوة رسمية تلقاها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان غرضها بالدرجة الأولى تقييم الوضع السياسي والميداني الحالي والسعي إلى تحريك المشهد الليبي؛ من أجل الدفع باتجاه تنفيذ مقررات قمة برلين، بحسب ما ذكرت منصة "مداد نيوز".

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