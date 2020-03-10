اغبالة..5 إصابات في حادث سير خطير بينهم امرأة بين الحياة والموت

تعرض 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، لإصابات خطير إثر حادثة سير خطيرة بمنطقة اغبالة ضواحي بني ملال.

وأفاد مصدر “اليوم 24″، أن سيارة عائلية انقلبت بمنعرجات منطقة اغبالة، تسببت في إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة، نقلوا على إثره، على وجه السرعة، عبر سيارات الاسعاف إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال.

وأضاف المصدر ذاته أن امرأة من بين المصابين تعرضت لنزيف حاد، تم إسعافها بقسم العناية المركزة بنفس المستشفى، فيما لايزال الآخرون يتلقون العلاجات الضرورية .

وعرف مكان الحادث استنفار مختلف السلطات، وعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا حول ظروف، وملابسات الحادث.