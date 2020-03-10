الصويري يعلن عن مشاركته في برنامج “ذا فويس سينيور”-فيديو

أكد الفنان عبد الرحيم الصويري أنه مشارك في برنامج “ذا فويس سينيور”، الذي سيبث على” إم بي سي”، وستعرض الحلقة الأولى لمروره على مسرح البرنامج، يوم 21 مارس الحالي.
وصرح الصويري لـ”اليوم 24″، ليلة أمس الاثنين، أنه شارك في “ذا فويس سينيور”، وهي المفاجأة، التي سيشاهدها الجمهور، يوم 21 من الشهر الجاري.
وكان الصويري قد صرح، قبل أشهر، لـ;اليوم 24″، أن مسؤولي “ذا فويس” تواصلو معه، وسافر إلى لبنان لمقابلتهم، لكنه قرر عدم المشاركة، قبل أن يغير رأيه.
يذكر أن الفنانة سعاد حسن ستشارك هي الأخرى في برنامج “ذا فويس سينيور”، لخوض تجربة فريدة في مسارها الفني، ما سيكسبها شهرة على المستوى العربي.
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