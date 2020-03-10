وزارة الصحة: 300 شخص خالطوا المصابين بـ”كورونا” وتتم متابعة وضعهم الصحي

كشفت وزارة الصحة، أن أعداد المخالطين لحاملي فيروس كورونا المستجد في المغرب تزايد، وسط سعي مصالحها لمراقبتهم وتتبع وضعهم الصحي لتعقب ظهور أعراض الفيروس عليهم.

وقال مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، محمد اليوبي، في ندوة له اليوم الثلاثاء، إن عدد الذين خالطوا الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا في المغرب بلغ 300 شخص، مشددا على أن وضعهم الصحي جيد ولم تظهر على أي منهم أعراض الفيروس.

وأكد اليوبي على أنه ليس من السهل تعقب آثار 300 شخص، إلا أن مصالح وزارة الصحة تقوم بمجهودات كبيرة لمراقبة كافة الحالات للتأكد من عدم ظهور أعراض الفيروس عليها.

Advertisements

وأشار المسؤول في وزارة الصحة، إلى أن تصنيف المخالطين يخضع لمعايير علمية محددك، لتحديد من يدخل في إطار المخالطة ويستوجب المراقبة الطبية من عدمها.

يشار إلى أن المغرب أعلن اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس، وتعود للحالة الثانية التي تم تسجيل إصابتها بفيروس “كوفيد 19” بمدينة الدار البيضاء، وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 على الساعة الثانية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة.

ويتعلق الأمر بالسيدة البالغة من العمر 89 سنة والتي كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى، حيث تقول وزارة الصحة أنه رغم تدخلات طاقم طبي متكون من أساتذة متخصصين في الأمراض التعفنية وعلم الفيروسات والإنعاش وتخصصات أخرى، فإن المريضة سلمت روحها للباري عز وجل.