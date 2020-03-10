وزارة الصحة: السائح الفرنسي المصاب بـ”كورونا” قدم من باريس ووضعه الصحي جيد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تخص الحالة الثالثة للإصابة بفيروس كورونا في لمغرب، والتي أعلن عنها اليوم لسائح فرنسي.

وقال مدير مركز مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة، في ندوة له اليوم الثلاثاء، إن السائح الفرنسي يبلغ من العمر 52 سنة، وقادم من مدينة باريس.

وأوضح اليوبي، أن مصالح الصحة بمدينة مراكش، لا زالت تعمل على حصر لائحة المخالطين للسائح الفرنسي، ليتم تعقب وضعهم الصحي طيلة أسبوعين، وهي مدة كمون الفيروس.

وشدد المسؤول، على أن السائح الفرنسي بصحة جيدة، ويتابع علاجه بشكل جيد في أحد المستشفيات في مراكش، كما أن إصابته بسيطة، ورهن الحجز الطبي لمنع المخالطة.

وكانت المغرب قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء عم تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، للسائح الفرنسي الذي وصل إلى مدينة مراكش يوم السبت الماضي، وزار المستشفى بعد شعوره بأعراض الفيروس.