بادرة.. الجماهير العسكرية “تطلق” صفحة للتعاون المجاني في سوق الشغل والتكوين

أطلق مجموعة من مشجعي فريق الجيش الملكي بادرة جميلة تتمثل في تكوين مجموعة “فايسبوكية” لتقديم يد العون والمساعدة في مجالات الشغل والتكوين.

وتقدم العديد من المشجعين “العساكر” بمجموعة من المقترحات لتقديم المساعدة للتلاميذ والطلبة من خلال دروس مجانية لمجموعة من المستويات التعليمية في العديد من التخصصات بينها اللغات.

وفي سياق متصل، ذهبت المجموعة إلى اقتراح دورات تكوينية، يؤطرها مشجعون عساكر بالمجان، كل حسب تخصصه لفائدة أنصار الزعيم الراغبين في الاستفادة من التكوين المجاني.

واقترح مجموعة من رواد الصفحة فكرة تسهيل ولوج سوق الشغل من خلال التكوين في مجالات عديدة، وكذا اقتراحات وفرص الشغل للباحثين عمل، وهي البادرة التي لقيت استحسانا كبيرا في الأوساط العسكرية.