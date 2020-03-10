البرلمان الإسباني يعلق كافة أعماله بعد إصابة نائب برلماني بفيروس “كورونا”

وسط توسع انتشار فيروس كورونا المستجد في الجارة الشمالية، أعلن البرلمان الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات جديدة.

وقرر البرلمان الإسباني، اليوم، تعليق أعماله كافة لمدة أسبوع على الأقل، بعد إصابة اكتشاف إصابة نائب برلماني بفيروس كورونا المستجد، كما أن عددا من الزعماء السياسيين في البلاد تأكدت إصابتهم بالفيروس.

وتأتي الإجراءات الجديدة، بعدما أحصت السطات الإسبانية 28 وفاة بفيروس كورونا، وإصابة 1204 أشخاص وفق حصيلة أدلت بها وزارة الصحة، مساء أمس الاثنين، لافتة الانتباه إلى إغلاق المدارس، والجامعات في مدريد.

وقالت السلطات إن مدريد، ومدينتين في إقليم الباسك، إحداهما فيتوريا عاصمة الإقليم هي أبرز بؤر الوباء، مضيفة أن الأرقام “تظهر أن المرض ينتشر بسرعة”، وأن هذا الأمر بدأ خصوصا، مساء الأحد.

وأضافت الصحة الإسبانية أنه سيتم إغلاق المدارس، ودور الحضانة، والجامعات في منطقة مدريد، وفي فيتوريا، ولاباستيدا بإقليم الباسك، كما ستجري مباراة كرة القدم بين ناديي إشبيلية، وروما، بعد غد الخميس، في إطار بطولة “يوروبا ليغ” من دون جمهور.