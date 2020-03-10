شرطي يطلق الرصاص في أكادير لتوقيف شخصين عرضا حياة فتاة للخطر

استخدم مقدم شرطة، يعمل بفرقة السير والجولان بولاية أمن أكادير، صباح اليوم الثلاثاء، سلاحه الوظيفي، خلال تدخل أمني لتوقيف شخصين، كانا بصدد تعريض فتاة للسرقة تحت التهديد بالعنف، وعرضا موظف الشرطة لتهديد جدي، وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن موظف الشرطة المذكور، كان بصدد تنظيم حركية السير، والجولان بأحد المحاور الطرقية بحي السلام بأكادير، عندما اضطر إلى التدخل من أجل ضبط شخصين، كانا في حالة تلبس بتعريض فتاة للسرقة، المقرونة بالعنف، حيث واجهه أحدهما بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض عبارة عن “مقدة”.

واضطر موظف الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي، مطلقا رصاصتين، الأولى تحذيرية، فيما يشتبه في أن الرصاصة الثانية أصابت أحد المشتبه فيهما، الذي تمكن من الفرار رفقة شريكه على متن دراجة نارية.

وأضاف البلاغ نفسه أن الأبحاث والتحريات، التي تجريها مصالح الأمن بأكادير متواصلة من أجل توقيف المشتبه فيهما، بعد أن تم تحديد هويتهما، وذلك في أفق إخضاعهما لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة ظروف، وملابسات الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.