المكتب السياسي للتجمع يقرر المشاركة في اللقاء بين المشتركة و"كاحول لافان"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرر المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، بأغلبية أعضائه، المشاركة في اللقاء الذي سيجمع القائمة المشتركة و"كاحول لافان" يوم غد الأربعاء.

وجاء قرار المكتب السياسي لحزب التجمع في أعقاب الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء، وبأغلبية ثمانية أعضاء ومعارضة ثلاثة آخرين وامتناع عضو عن التصويت.

من المتوقع أن يمثل المشتركة في الاجتماع ممثلين عن مركباته الأربعة، حيث يحضر النائب إمطانس شحادة عن التجمع، فيما يضم طاقم المفاوضات عن "كاحول لافان" عوفر شيلح وآفي نيسانكورين.

وذكرت مصادر في "كاحول لافان" في وقت لاحق، اليوم، أن "المحادثات مع القائمة المشتركة ستكون فقط في القضايا المدنية"، فيما تشير التوقعات أن يبحث الطرفان دعم المشتركة لحكومة ضيقة يشكلها رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس.

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يشار إلى أن فكرة "التعاون البرلماني" بين "كاحول لافان" والمشتركة تلقى معارضة واسعة في صفوف التيار اليميني الجارف في "كاحول لافان"، حيث أعلن عضوا الكنيست عن القائمة، يوعاز هندل وتسفي هاوزر، معارضتهما تشكيل حكومة أقلية بدعم من القائمة المشتركة.

كما شدد المرشح الثاني في كتلة "كاحول لافان"، يائير لبيد، أنه "خلافا لكافة الأكاذيب التي يروجها بنيامين نتنياهو، فإن المشتركة لن تكون جزءا من هذه الحكومة (الضيقة)". وأوضح لبيد أن ما تسعى "كاحول لافان" إلى تحصيله من نواب المشتركة هو "تصويتهم مرة واحدة من خارجها (الحكومة)، وبهذا ينتهي الأمر. بيبي تعاون معهم حوالي ألف مرة".

وتشير التقديرات إلى أن اللقاء الأول بين المشتركة و"كاحول لافان" ستتركز على مسألة رئاسة الكنيست و"قانون نتنياهو" والتوصية على غانتس، لتكليفه بتشكيل حكومة، وسط تجنب بحث تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من المشتركة في هذه المرحلة، أو على الأقل أن يتم ذلك بعيدا عن وسائل الإعلام.