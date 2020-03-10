مستوطنون يحاولون اختطاف طفلين فلسطينييْن بعد الاعتداء على عائلتهما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حاول مستوطنون اختطاف طفلين قرب بلدة ترمسعيا، شمال مدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، بعد الاعتداء على عائلتهما وتكسير السيارة التي كانوا يستقلّونها، في شارع "زياد أبو عين" بالبلدة التي تقع في الضفة الغربية، والتابعة لمحافظة رام الله والبيرة.

ونقلت وكالة "وفا"، عن الشاب طارق الرفاعي، قوله: "بينما أصر عمي، والد زوجتي، موسى أبو عواد على قراءة الفاتحة لصديقه الشهيد زياد أبو عين على ضريحه في سهل ترمسعيا، وكان معنا طفلاي التوأم آدم ونوح، فإذا بثلاثة مستوطنين يستقلون دراجات نارية وموشوم على وجوههم إشارات غريبة قادمين إلينا من جهة الجبل، وأحاطوا بنا".

وأضاف الرافاعي: "قاموا بالاعتداء علينا بأعقاب البنادق، قاومناهم، وقام عمي بدفع احدهم، بعدها قاموا بتهديدنا بإطلاق النار من البنادق التي يحملونها".

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وتابع: "شرعوا بتكسير زجاج السيارة محاولين خطف الولدين، وعندئذ هربت من المكان ولاحقونا إلى داخل البلدة قبل أن يعودوا أدراجهم".

وكانت مجموعة من المستوطنين قد اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء، أطراف حي الطيرة بمدينة رام الله.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين اقتحموا الحي، وعربدوا في المكان وسط إطلاق النار، بالتزامن مع اقتحام جيش الاحتلال المنطقة لحمايتهم، ما أدى لاندلاع مواجهات.