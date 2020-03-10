أردوغان يسعى للسيطرة على حقول النفط في دير الزور بسوريا

الثلاثاء 10 مارس 2020

كشفت تصريحات جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يسعى للسيطرة على حقول النفط في دير الزور بسوريا .



وقال أردوغان، إنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تقاسم إدارة حقول النفط في محافظة دير الزور في شرق سوريا، بدل الأكراد الذين يسيطرون على الحقول الآن.

وأضاف للصحافيين في طائرته أثناء العودة من بروكسل التي أجرى فيها محادثات: "عرضت على بوتين أنه إذا قدم الدعم الاقتصادي فبإمكاننا عمل البنية ومن خلال النفط المستخرج هنا، يمكننا مساعدة سوريا المدمرة في الوقوف على قدميها".

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وأضاف أردوغان أن بوتين يدرس العرض، الذي قدمه له في موسكو الأسبوع الماضي، موضحاً أنه يمكنه تقديم عرض مماثل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال: "بدل الإرهابيين الذين يستفيدون هنا، ستكون لنا فرصة لإعادة بناء سوريا من عائدات هذا النفط. سيكون من شأن هذا أيضاً إظهار من الذي يسعى لحماية وحدة سوريا ومن الذي يسعى للاستحواذ عليها".

وتقع محافظة دير الزور إلى الجنوب من منطقة حدودية عمقها 30 كيلومتراً سيطرت عليها القوات التركية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية، والتي تقول تركيا إنها منظمة إرهابية تهدد أمنها.

وتسيطر وحدات حماية الشعب المدعومة من الولايات المتحدة على معظم مناطق حقول النفط بشرق سوريا.