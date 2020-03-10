احباط مخطط فوضى كان يستهدف مدينة حيس المحررة بالحديدة

الثلاثاء 10 مارس 2020

كشف العميد علي الكُنيني، عضو القيادة المشتركة، قائد اللواء السابع عمالقة المرابط في حيس، عن إخماد مخطط استهدف مدينة حيس وأمنها مرتبط بمليشيا الذراع الإيرانية.



وبحسب نيوزيمن، أكد الكنيني أن اللواء السابع تمكن من وأد فتنة وفوضى دامية بأقل الخسائر وضبط خلايا نائمة مرتبطة بالمليشيات الحوثية سعت إلى تفجير الأوضاع تزامناً مع حشد وهجمات للمليشيات.

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وكشف الكٌنيني عن استشهاد اثنين من مقاتلي اللواء السابع عمالقة وجرح اثنين آخرين والقبض على عناصر العصابة المسلحة وإفشال المخطط الذي كان يمهد لاجتياح المليشيات للمدينة تزامناً مع تفجير الأوضاع داخلياً.

وأوضح العميد الكنيني، خلال لقائه مع عدد من أعضاء المجلس المحلي بحيس والمسؤول التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام بالساحل الغربي، يوم الاثنين، أن المتورطين أصحاب سوابق وأعانت المليشيات لدى سيطرتها على البلاد قبل دحرها وتحرير المدينة