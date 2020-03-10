شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ عدن يطمئن على الوضع الصحي للوكيل الشاذلي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 مارس 2020 قام محافظ عدن احمد سالم ربيع علي بزيارة لوكيل محافظة عدن الاول محمد نصر شاذلي الذي يرقد في مستشفئ البريهي لتقي العلاج اثر وعكة صحية الزمته الفراش ..

وخلال الزيارة شكر الوكيل الشاذلي الزيارة التي قام بها المحافظ احمد سالمين والتي تنم عن اهتام القيادة السياسية وكذا قيادة المحافظة بابناء المحافظة .. Advertisements ونوه الوكيل الشاذلي ان ذلك الاهتمام هو ما يجعلنا قادرين علئ مواصلة العطاء .. وكان محافظ العاصمة احمد سالمين قد اطلع من الطاقم الطبي بالمستشفئ علئ الوضع الصحي للوكيل الشاذلي ووجه بالحرص علئ تقديم اقصى الخدمات الطبية الممكنه له وعلى نفقة المحافظة.

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