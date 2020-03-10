الشيخ خليفة بن زايد يتلقى رسالة من الرئيس السيسي تتعلق بدعم علاقات البلدين

الثلاثاء 10 مارس 2020

تسلم رئيس الإمارات، الشيخ، خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي تتعلق بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.



تسلم الرسالة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي من نظيره المصري سامح شكري، خلال استقباله في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

وخلال اللقاء، جرى بحث العلاقات الثنائية المشتركة التي تربط بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والتطورات الراهنة في المنطقة.

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ونقل الوزير المصري تحيات السيسي إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والرخاء.

وأكد شكري على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين الإمارات ومصر وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مشيرا إلى الحرص المستمر على تعزيز العمل المشترك وتطوير آفاق التعاون في المجالات كافة.

من جانبه، حمل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية المصري تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس السيسي، متمنيا لمصر الشقيقة مزيدا من الاستقرار والازدهار.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة سامح شكري، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط بين الإمارات ومصر، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين.