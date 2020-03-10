اخبار العالم

اليونان تعلق الدارسة 15 يوما لمنع تفشي كورونا

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تعلق الدارسة 15 يوما لمنع تفشي كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 مارس 2020

أعلن وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس، الثلاثاء، إغلاق جميع المدارس والجامعات في البلاد لمدة 15 يومًا، وفقا للعين.

Advertisements

 

يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه أثينا جهودها للتصدي لتفشي فيروس المعروف علميا باسم "كوفيد-19"، في محاولة يائسة للتغلب على انتشار المرض.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليونان تعلق الدارسة 15 يوما لمنع تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا