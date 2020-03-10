المستشارة الألمانية تلتقي حفتر وتؤكد ضرورة الحل السياسي للنزاع الليبي

الثلاثاء 10 مارس 2020

التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، في ديوان المستشارية بالعاصمة برلين وتبادلت معه الآراء عن الوضع في الأزمة الليبية.



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وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت، اليوم بأن المستشارة أكدت "أنه لا يمكن حل هذا النزاع عسكرياً، وأنه لهذا السبب يعد من الضروري تطبيق هدنة وتحقيق أوجه تقدم في العملية السياسية وفقاً لقرارات مؤتمر برلين".

يذكر أن الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية اجتمعت في ديوان المستشارية في التاسع عشر من يناير(كانون ثاني) الماضي لتعزيز الهدنة التي كان متفق عليها من قبل في ليبيا والاتفاق على تنفيذ متسق لحظر بيع الأسلحة لليبيا.