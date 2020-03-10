رصد 13 عملية إرهابية في العالم بأول أسبوع من مارس

الثلاثاء 10 مارس 2020

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن العالم شهد خلال أول أسبوع من شهر مارس/آذار الجاري 13 عملية إرهابية نفذتها 4 تنظيمات إرهابية، وضربت 6 دول، حيث أسقطت قرابة 273 ما بين قتيل ومصاب.



وأوضح المرصد في تقرير "مؤشر الإرهاب الأسبوعي" أن أفغانستان جاءت في المرتبة الأولى بين الدول التي طالتها يد الإرهاب الغادر بواقع 7 عمليات نفذت حركة طالبان 5 عمليات منها.

كما سجل عملية شنها تنظيم داعش عبر فرعه هناك المعروف باسم "ولاية خراسان"، لافتاً إلى أن العمليات الإرهابية تصاعدت على مواقع حكومية أفغانية بالرغم من التوصل إلى بوادر اتفاق مع حركة طالبان ينهي الصراع الدائر في البلاد، ويفتح المجال أمام انسحاب كامل القوات الأجنبية من البلاد خلال مدة 14 شهرًا شريطة التزام طالبان بتعهداتها.

وذكر المرصد أن نيجيريا حلَّت في المرتبة الثانية بعمليتين إرهابيتين بما نسبته 15% من العمليات، وهو ما يمثل تراجعًا في عدد العمليات الإرهابية، حيث نفذ تنظيم "بوكو حرام" عملية إرهابية واحدة، لكن تظل الحركة هي الأكثر دموية في أفريقيا جنوب الصحراء، بحسب التقرير.

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وأوضح تقرير مرصد الفتاوى التكفيرية أن هناك فصيلا داخليا في حركة طالبان لا يزال يرفض التوقيع على الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ ما قد يحدث انشقاقات داخلية قد تؤثر على قوة الحركة.

أما تنظيم "داعش" فحل بالمرتبة الثانية بواقع عمليتين إرهابيتين، بينما جاء تنظيما "نصرة الإسلام والمسلمين" و"بوكو حرام" في المرتبة الثالثة بواقع عملية واحدة لكل تنظيم.

وعن العمليات الإرهابية المجهولة قال المرصد إنه تم تسجيل 4 عمليات إرهابية بما نسبته 31% من جملة العمليات الإرهابية، مشيراً إلى أن هذا النمط من العمليات عادة ما تتخذه بعض التنظيمات بهدف عدم الإعلان عن نفسها في بعض الأوقات خاصة في أوقات التراجع حتى لا تتعرض للملاحقات الأمنية.

وأوضح المؤشر الأسبوعي لمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء المصرية أن قوات الجيش والشرطة في تلك البلدان كانت في الترتيب الأول من حيث الفئات الأكثر استهدافًا بواقع 5 عمليات إرهابية لكل منها، وبنسبة 38%، بينما شنت التنظيمات الإرهابية 3 عمليات ضد المدنيين بنسبة 23%.

وقال المرصد إن استخدام الرصاص جاء في المرتبة الأولى من حيث الأنماط الأكثر تنفيذًا للعمليات، حيث تم تسجيل استخدامه في 9 عمليات بما نسبته 69% من جملة أنماط العمليات، بينما استخدمت التنظيمات الإرهابية اللغم والسترات الانتحارية والقذائف في عملية واحدة لكل منها.