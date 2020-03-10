الرئيس الجزائري يعين قائدا جديدا للقوات البرية

الثلاثاء 10 مارس 2020

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، تعيين اللواء عمار عثامنية قائداً جديداً للقوات البرية خلفاً للواء سعيد شنقريحة الذي يشغل حاليا منصب قائد أركان الجيش الجزائري.



وذكر التلفزيون الجزائري أن تبون كلف أيضا اللواء نور الدين حنبلي بقيادة المنطقة العسكرية الخامسة خلفاً للواء عمار عثامنية، في أول تغييرات بقيادة الجيش الجزائري.

ويعد منصب قائد القوات البرية المنصب الثاني في هرم الجيش الجزائري، حيث تشكل القوات البرية نحو 70 % من قوام القوات المسلحة الجزائرية.

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وتولى اللواء سعيد شنقريحة قيادة القوات البرية في الجيش الجزائري في سبتمبر/أيلول 2018، وعرف عنه ابتعاده عن الأضواء إلى أن بات قائداً لأركان الجيش الجزائري بالنيابة في 23 ديسمبر/كانون الأول 2019 عقب وفاة الفريق أحمد قايد صالح نتيجة سكتة قلبية عن عمر ناهز 80 عاماً.

وبعد تعيين قائد جديد للقوات البرية، يصبح اللواء سعيد شنقريحة قائداً لأركان الجيش الجزائري بشكل رسمي.

وفي 30 يوليو/ تموز 2015، تولى اللواء عمار عثامنية قيادة المنطقة العسكرية بمحافظة قسنطينة الواقعة شرقي البلاد، خلفاً للفريق بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري الحالي.