شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المهرة اليمنية يلتقي وجهاء وأعيان مديرية شحن والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 مارس 2020 التقى محافظ محافظة المهرة اليمنية، محمد علي ياسر، اليوم الثلاثاء، وجهاء وأعيان مديرية الشحن، بحضور وكيل المحافظة لشؤون مديريات الصحراء، مسلم زعبنوت .

وفي اللقاء أشاد المحافظ بتعاون وجهاء واعيان مديرية شحن مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في تطبيق النظام والقانون .. مشيرا إلى ان السلطة المحلية تولي مديريات الصحراء اهتماما خاصا بالجوانب التنموية والخدماتية. Advertisements واستمع المحافظ من وكيل الصحراء والشيوخ والأعيان إلى أهم المطالب والاحتياجات من الخدمات والمشاريع. من جانبهم أكد وجهاء شحن وقوفهم الدائم الى جانب السلطة المحلية والدولة ودعم الجهود في خدمة المحافظة وأبنائها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ المهرة اليمنية يلتقي وجهاء وأعيان مديرية شحن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.