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شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك : الإنتقالي يشجع على مشاركة المرأة في العملية السياسية والإجتماعية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 مارس 2020
أكد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، أحمد سعيد بن بريك، أن قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، تشجع على أحقية المرأة في المشاركة بالعملية السياسية والاجتماعية، مشدداً على ضرورة توحيد الصف الجنوبي، وتعزيز حب الوطن الجنوبي من حوف المهرة شرقاً وحتى باب المندب غربا.
وأشاد بن بريك، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في مقر الجمعية، مديرتي إدارتي المرأة والطفل في مديريتي المسيلة وسيحوت بمحافظة المهرة، أسمهان خميس عبيد راوية عوض عبيد، بالدور الريادي للمرأة في محافظة المهرة، وبصمودها أمام التحديات التي تواجهها بلادنا.
وأثنى على الدور الفاعل للمرأة الجنوبية بصفة عامة في مختلف الميادين، وعلى وقوفها جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل منذ الاستعمار البريطاني وحتى هذه اللحظة.
كما طمأن رئيس الجمعية الوطنية، الحاضرين بأن الأمور مبشرة بالخير، وأن المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة القائد عيدروس الزُبيدي، يسير بخطى ثابتة إلى أن يتحقق الهدف المنشود، باستعادة الدولة كاملة السيادة.
من جانبها عبرت مديرة إدارة المرأة والطفل في مديرية المسيلة الأخت اسمهان خميس، نياية عن الحاضرين، عن سعادتها بهذا اللقاء، وبحفاوة الاستقبال من قبل اللواء بن بريك، الذي استمع منها إلى معاناة أبناء المديرية من التهميش والإقصاء بشكل عام، وما يعانيه المركز الصحي (العيص) في المديرية من نقص في الخدمات الطبية من أدوية وغيرها من المستلزمات الطبية.
وبعد الاستماع لهذه المعاناة، أكد اللواء الركن أحمد سعيد، أن محافظة المهرة جنوبية، وأن المجلس الانتقالي لن يوافق على أي خيارات خارج إرادة الشعب.
وفي ختام اللقاء، قدمت الجمعية الوطنية دعماً بسيطا للمركز الصحي (العيص)، في المديرية
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