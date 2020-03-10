شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 59 إصابة بفيروس كورونا في مصر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 مارس 2020 قالت وزير الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، أنه تم رصد 59 إصابة بفيروس كورونا بمصر حتى الآن.

Advertisements وأكدت "زايد" أن مصر من الدول الأولى بالمنطقة التي وفرت معدات استكشاف فيروس كورونا، وأنها من الدول منخفضة الإصابات بالفيروس. وفي وقت سابقت، دعت وزيرة الصحة، المواطنين خلال لقاء على "اكسترا نيوز" إلى عدم المبالغة فى الخوف من الفيروس، قائلة: "85% من الحالات المصابة فى العالم لا تحتاج مستشفى، وهذا كلام منظمة الصحة العالمية، وعندنا 46 من 48 حامل للفيروس دون أعراض".

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