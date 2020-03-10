مجلس الوزراء السعودي يحمل إيران المسؤولية المباشرة لتفشي فيروس كورونا

الثلاثاء 10 مارس 2020

حمل مجلس الوزراء السعودي، إيران مسؤولية تفشي فيروس كورونا المستجد، في المملكة من خلال تسهيل إدخال سعوديين إلى أراضيها دون وضع ختم على جوازاتهم في ظل انتشار فيروس كورونا.



وقال المجلس خلال جلسته اليوم الثلاثاء: ندين ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات للقوانين والمواثيق الدولية وممارسات تهدد أمن المنطقة.

وأشار إلى أن سلوك إيران غير المسؤول بتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا الجديد؛ يشكل خطرًا صحيًا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس.

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد- 19"، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس داخل المملكة إلى 20 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن 3 حالات من الـ5 هي لرجل وامرأتين من السعودية ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من إيران والعراق.

وأكدت أن الفحوصات المخبرية أظهرت أنهم يحملون فيروس كورونا الجديد، وقد تم تحويلهم في حينه للعزل في أحد مستشفيات المنطقة الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة، وقد حضر إلى مستشفى في المنطقة الشرقية، وتم تنويمه في العزل، وجرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.