وزير الصحة التركي يناقض نفسه بشأن إنتشار فيروس كورونا

الثلاثاء 10 مارس 2020

ناقض وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، نفسه بشأن إحتمالية إنتشار فيروس كورونا المستجد .



وكان فخر الدين قد زعم الخميس الماضي نجاح بلاده في التصدي لفيروس كورونا مرجعاً ذلك إلى التدابير الوقائية التي طبقتها بلاده في مراحل مبكرة منذ ظهور الفيروس في الصين، على حد زعمه .

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لكن الوزير فخر الدين، عاد اليوم ليرجع بشكل كبير أن يكون فيروس كورونا انتشر في البلاد رغم عدم رصد أي إصابات حتى الآن.

وحاول "وزير أردوغان" تحقيق مكسب سياسي بتصريحاته السابقة التي وصل مداها إلى الحديث عن اتخاذ تركيا تدابير منذ فترة ليست بالقصيرة لم تقدم أوروبا عليها حينها.

وادعت الحكومة التركية، على لسان وزير صحتها، أن انتشار فيروس كورونا في أكثر من 80 دولة حول العالم، بينها 5 دول مجاورة دون الإشارة إلى الوضع الحقيقي داخل البلاد.