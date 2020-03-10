مصر .. تعطيل الدراسة الخميس القادم لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 10 مارس 2020

قررت رئاسة الوزراء المصرية، تعطيل الدراسة فى جميع مدارس وجامعات مصر الخميس 12 مارس/2020.



وأوضح مجلس الوزراء في بيان له، الثلاثاء، إن القرار يأتي وفقاً للتقرير الذى تلقاه رئيس الوزراء من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس 12 مارس/آذار حتى السبت الموافق 14 من الشهر نفسه.

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وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.

وتوقع مركز الأرصاد المصرية، أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجة البحرى، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الانحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، مناشداً المواطنين توخى الحذر فى ظل هذه الأجواء غير الطبيعية.