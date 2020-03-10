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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. توقعات بطقس صحو إلى غائم جزئياً غداً والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 مارس 2020
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الشمالية .
كما توقع المركز احتمال أن تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.الرياح : شمالية شرقية – شمالية غربية / 16 -26 كم/س تصل إلى 36 كم/س أحياناً.
وفي الخليج العربي توقع أن يكون الموج من خفيف إلى متوسط، حيث سيحدث المد الأول عند الساعة 14:15 المد الثاني عند الساعة 07:03 الجزر الأول عند الساعة 08:02 الجزر الثاني عند الساعة 20:45 بحر عمان: متوسط الموج.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:01المد الثاني عند 23:16 الجزر الاول عند الساعة 17:00 الجزر الثاني عند الساعة 05:34 .
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