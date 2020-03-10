شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي : سنرسل أنظمة دفاع جوي إلى العراق والان نبدء بالتفاصيل

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق لحماية الجنود الأمريكيين في حال تعرضهم لأي هجوم إيراني. وقال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية في جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب "نحن أيضا بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية إلى العراق على وجه الخصوص لحماية أنفسنا من أي هجوم إيراني محتمل آخر".

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