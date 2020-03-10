شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: فحص عشوائي لـ 558 شخصا بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية إنه تم اجراء فحص عشوائي لـ 558 شخصا في محافظة الاقصر جنوب البلاد تضمنت 50 بالمئة من السائحين ومثلهم من العاملين في مجال السياحة.

وأكدت الوزيرة ،في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن جميع الحالات ثبت سلبيتها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة، وشمل الفحص اماكن متعددة من فنادق ومراكب نيلية عائمة وثابتة.

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وأوضحت وزيرة الصحة أنه تم التوسع في إجراءات التقصي لجميع الحالات التي تم كشف اصابتها بكورونا، حيث تم الكشف عن 51 حالة من خلال التقصي، حيث لم يظهر عليهم أي أعراض، و8حالات بشكل مباشر من خلال ظهور أعراض.

وأضافت أن مصر سجلت حتى اليوم 59 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19) داخل البلاد، منها 51 حالة بدون أعراض، موضحة أنه تم التأكد اليوم من سلبية تحاليل 25 شخصا من الذين كانوا على المركب السياحي وسبق تأكيد إصابتهم بكورونا، ولم تظهر عليهم أي أعراض.

وتابعت: "نحن من الدول منخفضة الإصابات ونتبنى خطة احترازية قوية منذ تفشي كورونا في الصين".