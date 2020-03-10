سبع إصابات بتجدد الاشتباكات قرب ساحة الخلاني

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة سبعة أشخاص بتجدد الاشتباكات قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الاشتباكات تجددت، اليوم، ضمن مقتربات ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، بين متظاهرين والقوات الأمنية".
وأضاف أن "الاشتباكات أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص من المتظاهرين".
وأضاف أن "الاشتباكات أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص من المتظاهرين".
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