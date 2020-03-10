التعادل السلبي يخيم على مباراة نفط الجنوب والنفط في ممتاز الكرة

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2020-03-10 | 17:11
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خيم التعادل السلبي 0-0 على مباراة نفط الجنوب امام النفط ضمن لقاءات الاسبوع الخامس من دوري الكرة الممتاز.
المباراة التي اقيمت على ملعب الفيحاء في البصرة، انتهت كما بدأت من دون اهداف، ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء بالتساوي.
التعادل رفع رصيد النفط الى النقطة 11 بصدارة الترتيب، بينما وصل نفط الجنوب الى النقطة 4 في المركز 12.
المحرر: محمد خليل
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