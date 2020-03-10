التعادل السلبي يخيم على مباراة نفط الجنوب والنفط في ممتاز الكرة

المباراة التي اقيمت على ملعب الفيحاء في البصرة، انتهت كما بدأت من دون اهداف، ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء بالتساوي.

التعادل رفع رصيد النفط الى النقطة 11 بصدارة الترتيب، بينما وصل نفط الجنوب الى النقطة 4 في المركز 12.