اخبار العالم

التعادل السلبي يخيم على مباراة نفط الجنوب والنفط في ممتاز الكرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-03-10 | 17:11

التعادل السلبي يخيم على مباراة نفط الجنوب والنفط في ممتاز الكرة

42 مشاهدة

خيم التعادل السلبي 0-0 على مباراة نفط الجنوب امام النفط ضمن لقاءات الاسبوع الخامس من دوري الكرة الممتاز.
المباراة التي اقيمت على ملعب الفيحاء في البصرة، انتهت كما بدأت من دون اهداف، ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء بالتساوي.

التعادل رفع رصيد النفط الى النقطة 11 بصدارة الترتيب، بينما وصل نفط الجنوب الى النقطة 4 في المركز 12.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل السلبي يخيم على مباراة نفط الجنوب والنفط في ممتاز الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا