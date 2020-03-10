الأردن توقف حركة الركاب مع العراق براً بسبب 'كورونا'

قررت الحكومة الاردنية، الثلاثاء، ايقاف حركة الركاب مع العراق براً بسبب فيروس كورونا. وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "الحكومة تغلق المعابر البحرية مع مصر". وأضاف أن الحكومة الاردنية "توقف حركة الركاب مع العراق براً بسبب فيروس كورونا".

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