اتحاد السلة يؤجل مباريات اياب المربع الذهبي للدوري الممتاز

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2020-03-10 | 17:01
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أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، تأجيل مباريات اياب المربع الذهبي للدوري الممتاز بسبب إجراءات مكافحة كورنا.
وقال اتحاد السلة في بيان انه "إشارة لتوجيهات الجهات العليا وخلية الازمة في البلاد، قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة تأجيل مباريات المربع الذهبي (المرحلة الثانية) المزمع اقامتها في محافظة البصرة يومي الجمعة والسبت القادمين الى اشعار اخر".
وكان من المقرر ان يواجه الميناء فريق الشرطة على القاعة الاولمبية يوم الجمعة المقبل، بينما كان من المقرر ان يواجه نفط الجنوب فريق النفط على قاعة نفط الجنوب يوم السبت المقبل.
المحرر: محمد خليل
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