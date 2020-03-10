'يويفا' يرفض التكهنات بشأن تأجيل يورو 2020

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2020-03-10 | 16:50
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رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» التكهنات بأن بطولة أمم أوروبا سيتم قريبا تأجيلها حتى 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا المستحد.
وذكر الاتحاد الأوروبي بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"ستنطلق منافسات يورو 2020 يوم 12 حزيران 2020 في روما".
وبين ان "الاتحاد الأوروبي في تواصل دائم مع السلطات الدولية والمحلية التي لها علاقة بفيروس كورونا وتطوراته، هذا الأمر تحت المراجعة الدائمة".
وأفادت العديد من وسائل الإعلام أن البطولة التي تستمر لمدة شهر وتقام في 12 دولة ربما لا تقام في موعدها المحدد بسبب انتشار فيروس كورونا.
وبين ان "الاتحاد الأوروبي في تواصل دائم مع السلطات الدولية والمحلية التي لها علاقة بفيروس كورونا وتطوراته، هذا الأمر تحت المراجعة الدائمة".
وأفادت العديد من وسائل الإعلام أن البطولة التي تستمر لمدة شهر وتقام في 12 دولة ربما لا تقام في موعدها المحدد بسبب انتشار فيروس كورونا.
المحرر: محمد خليل
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