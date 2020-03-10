'يويفا' يرفض التكهنات بشأن تأجيل يورو 2020

وذكر الاتحاد الأوروبي بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"ستنطلق منافسات يورو 2020 يوم 12 حزيران 2020 في روما".

وبين ان "الاتحاد الأوروبي في تواصل دائم مع السلطات الدولية والمحلية التي لها علاقة بفيروس كورونا وتطوراته، هذا الأمر تحت المراجعة الدائمة".



وأفادت العديد من وسائل الإعلام أن البطولة التي تستمر لمدة شهر وتقام في 12 دولة ربما لا تقام في موعدها المحدد بسبب انتشار فيروس كورونا.