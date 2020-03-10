الكهرباء تنفي نيتها إلغاء التعيينات الجديدة التي أطلقتها للعقود والأجور اليومية

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى قوله، إن "الأنباء التي أشيعت حول نية الوزارة إلغاء العقود أو التعيينات التي أطلقتها مؤخراً غير صحيحة"، مؤكداً أنه "لن يتم إلغاء هذه التعيينات لأنها مغطاة قانونياً بقرارات مجلس الوزراء".وأضاف موسى، أن "وزارته تعمل الآن مع وزارتي المالية والتخطيط على تغطيتها مالياً"، مبيناً أنه "تم تشكيل وفد رفيع المستوى من الوزارة، وسيعقد اجتماعات يوم غد، مع اللجنة المالية النيابية ووزارتي المالية والتخطيط لحسم هذا الموضوع بشكل صريح".

وأشار إلى أنه "كانت هناك اجتماعات سابقة مع مدير الدراسات والتخطيط ومدير عام الدائرة الإدارية في وزارة التخطيط وقد كانوا متعاونين وأبدوا مرونة لحل الموضوع".