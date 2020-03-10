البنتاغون: عازمون القضاء على الأنشطة الخبيثة لإيران في العراق

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيت ماكينزي، خلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة لمجلس النواب الأمريكي: "نحن الآن قيد عملية إيصال منظومات الدفاع الجوي إلى العراق على وجه الخصوص لحماية أنفسنا من أي هجوم إيراني آخر".وأوضح ماكينزي: "استراتيجية الأمن القومي تنص على عملنا مع الشركاء لحرمان النظام الإيراني من أي سبل محتملة للحصول على أسلحة نووية والقضاء على النفوذ الإيراني الخبيث".

وشدد ماكينزي على أن "هذه المهمة ليست سهلة لأن إيران مصرة وتعمل على زيادة ترساناتها للصواريخ الباليستية بصرف النظر عن الإدانات الدولية"، متهما طهران بأنها "لا تزال أكبر دولة داعمة للإرهاب في العالم".