بعد تفشي كورونا.. مقر الأمم المتحدة في نيويورك يغلق أبوابه

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوياريك، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مقر الأمم المتحدة في نيويورك سيغلق أبوابه أمام عامة الناس ويعلق جميع الجولات في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد. وذكر دوياريك "لزيادة الحذر وبعد قرار خفض عدد الموظفين الموجودين في الأمانة العامة للأمم المتحدة، فقد تقرر إغلاق المقر أمام عامة الناس وتعليق جميع جولات الزيارة حتى إشعار آخر". وتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء الساعة 8:00 مساء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:00 صباحا بتوقيت جرينتش).



وأضاف دوجاريك أنه لا توجد حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في صفوف موظفي الأمم المتحدة في الوقت الحالي. وأضاف دوجاريك أنه لا توجد حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في صفوف موظفي الأمم المتحدة في الوقت الحالي.

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