الأمم المتحدة تغلق مقرها الرئيسي أمام الجمهور بسبب فيروس كورونا المستحدث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة إغلاق مقرها الرئيسي بنيويورك، اعتبارًا من مساء اليوم الثلاثاء، أمام الجمهور، وتعليق جميع الجولات المصحوبة بمرشدين حتى إشعار آخر، في إطار تدابير وقائية من فيروس كورونا.



جاء ذلك في بيان وزعه ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على الصحفيين بمقر المنظمة في نيويورك.

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وأوضح البيان، أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار مجموعة من التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وقال دوغاريك، في بيانه: ”بسبب الحيطة، وبعد تقليل عدد الموظفين المتواجدين في الأمانة العامة للأمم المتحدة، تقرر إغلاق المبنى أمام عامة الجمهور، وتعليق جميع الجولات المصحوبة بمرشدين مؤقتًا، حتى إشعار آخر“.

وتقدم الأمم المتحدة جولات إرشادية داخل مقرها الرئيسي بنيويورك للمواطنين الراغبين في التعرف على تاريخ المنظمة الدولية، ومشاهدة ما يحتويه المبنى الرئيسي من قاعات اجتماعات وهدايا تذكارية، قدمتها عبر تاريخ المنظمة الدول الأعضاء فيها.

وأشار دوغاريك إلى أن ”التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ هذا المساء، في الساعة 20:00 بتوقيت نيويورك“.