- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تبون يعين قائدًا جديدًا للقوات البرية الجزائرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
الخليج 365
عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اللواء عثامنية عمار قائدا جديدًا للقوات البرية خلفًا للقائد الحالي لأركان الجيش اللواء سعيد شنقريحة، الذي تم تثبيته بمنصبه خلفًا للقائد الراحل أحمد قايد صالح.
ويصف مراقبون جزائريون اللواء عثامنية بأنه من المقربين لقائد أركان الجيش الراحل الذي توفي نهاية العام 2019، بعدما لعب دورا لافتا في المشهد السياسي غداة اشتعال مظاهرات الحراك الشعبي الذي أزاح عبد العزيز بوتفليقة من السلطة.
ومنصب قائد القوات البرية ثاني أهم منصب في الجيش بعد قيادة الأركان، وجرى تقليد أن تسند رئاسة الأركان لقائد القوات البرية منذ استقلال البلاد في 1962.
في غضون ذلك، عين الرئيس الجزائري اللواء نور الدين حنبلي قائدًا جديدًا للناحية العسكرية الخامسة، والتي تشرف على مراقبة الحدود البرية مع الجارة الشرقية تونس.
ويعتقد كثيرون أن المؤسسة العسكرية الجزائرية ستستمر على نهج الفريق الراحل أحمد قايد صالح؛ على اعتبار أن القادة الجدد كانوا من مرافقيه خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تبون يعين قائدًا جديدًا للقوات البرية الجزائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.