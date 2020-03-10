تبون يعين قائدًا جديدًا للقوات البرية الجزائرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اللواء عثامنية عمار قائدا جديدًا للقوات البرية خلفًا للقائد الحالي لأركان الجيش اللواء سعيد شنقريحة، الذي تم تثبيته بمنصبه خلفًا للقائد الراحل أحمد قايد صالح.

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ويصف مراقبون جزائريون اللواء عثامنية بأنه من المقربين لقائد أركان الجيش الراحل الذي توفي نهاية العام 2019، بعدما لعب دورا لافتا في المشهد السياسي غداة اشتعال مظاهرات الحراك الشعبي الذي أزاح عبد العزيز بوتفليقة من السلطة.

ومنصب قائد القوات البرية ثاني أهم منصب في الجيش بعد قيادة الأركان، وجرى تقليد أن تسند رئاسة الأركان لقائد القوات البرية منذ استقلال البلاد في 1962.

في غضون ذلك، عين الرئيس الجزائري اللواء نور الدين حنبلي قائدًا جديدًا للناحية العسكرية الخامسة، والتي تشرف على مراقبة الحدود البرية مع الجارة الشرقية تونس.

ويعتقد كثيرون أن المؤسسة العسكرية الجزائرية ستستمر على نهج الفريق الراحل أحمد قايد صالح؛ على اعتبار أن القادة الجدد كانوا من مرافقيه خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.