محمد بن زايد يجدد رفض الإمارات المساس بأمن السودان وإستقراره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، رفض الإمارات أي مساس بأمن السودان الشقيق واستقراره.



جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك؛ للاطمئنان على صحته وسلامته، إثر محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها الإثنين، بالعاصمة الخرطوم.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة له: "أجريت اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، وأكدت رفض دولة الإمارات أي مساس بأمن السودان الشقيق واستقراره ووقوفنا بجانبه خلال المرحلة المفصلية التي يمر بها".

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وأدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإجرامي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء السوداني في الخرطوم.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها الإثنين، استنكارها الشديد لهذا الاستهداف الإجرامي، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

ونجا رئيس الوزراء السوداني، الإثنين، من محاولة اغتيال فاشلة بالعاصمة الخرطوم.

وفيما أكد التلفزيون الرسمي محاولة الاغتيال، أفاد شهود عيان بأن سيارة مفخخة أسفل كوبري "كوبر" شمال شرقي العاصمة انفجرت أثناء مرور موكب حمدوك.