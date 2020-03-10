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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في إندونيسيا إلى 27 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 27 حالة.
وقال أحمد يوريانتو، مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، للصحفيين، إن أعمار المرضى الجدد تتراوح بين 33 و73 عاما ومن بينهم أجنبيان.
وأضاف أن 5 من الحالات الجديدة واردة من الخارج، واثنتان لهما علاقة بتسلسل عدوى سابق، وما زالت تجرى تحريات لمعرفة منشأ الإصابة الثامنة.
وتخطى عدد وفيات الفيروس، الذي قالت منظمة الصحة العالمية إنه يقترب من أن يصبح وباء، نحو 4 آلاف شخص حول العالم، ووصل عدد المصابين أكثر من 113 ألفا و378 حالة.
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