شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليونان تعلق الدارسة 15 يوما لمنع تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس، الثلاثاء، إغلاق جميع المدارس والجامعات في البلاد لمدة 15 يومًا، وفقا للعين.



يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه أثينا جهودها للتصدي لتفشي فيروس المعروف علميا باسم "كوفيد-19"، في محاولة يائسة للتغلب على انتشار المرض.

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