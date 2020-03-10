السعودية تتهم إيران بدعم الجماعات الإرهابية في اليمن ولبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

إتهمت المملكة العربية السعودية، إيران بدعم الجماعات الإرهابية في اليمن ولبنان، مشيرة إلى أن إنشغال إيران بذلك أدى إلى حرمان مواطنيها من حقهم في التنمية وكذلك حقوق مواطني تلك الدول من التمتع بالأمن والإستقرار .



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وطالبت السعودية أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف، اليوم الثلاثاء، إيران بالتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان في دول الجوار وتنفيذ التزاماتها المرتبطة بالمعاهدات والمواثيق الدولية.

وبحسب وكالة واسم، فقد دعا عضو وفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف محمد الخشعان، فِي كلمة خلال مناقشة أوضاع (حقوق الإنسان في إيران)، أمام المجلس، طهران إلى تنفيذ التزاماتها المرتبطة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها، وباتخاذ التدابير الرامية للتركيز على التنمية في الداخل الإيراني والسعي لتوفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، والتوقف التام عن التدخل فيما من شأنه التسبب في انتهاكات حقوق الإنسان في دول الجوار".

وأعربت المملكة عن قلقها إزاء انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات في إيران، حيث تتعرض طوائف الكرد وعرب الأحواز والترك الأذربيجانيين للتمييز في عدد من الجوانب مما له أثر بالغ في تمتعهم بحقوقهم الأساسية، ومن أبسطها الحق في التعليم والتوزيع العادل للثروة الوطنية والحماية البيئية.